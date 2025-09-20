Tradición y color se vivirán en Morelia con el Ballet Folklórico de México

El Ballet Folklórico de México es considerado una de las compañías dancísticas más importantes del país. Su propuesta escénica ha recorrido más de 60 países y ha compartido con millones de espectadores la riqueza cultural de nuestro país a través de la danza, el vestuario, la música y la tradición.

El público podrá disfrutar de coreografías emblemáticas que muestran las raíces de México, desde los sones de Jalisco hasta las danzas rituales del sur, con una producción que combina color, movimiento y un despliegue visual que enaltece la identidad nacional.

Los boletos ya están disponibles a través de Blue Ticket o a través del enlace directo bit.ly/BalletAmaliaHernandezMorelia, así como en la taquilla del Palacio del Arte, en horario de 11:00 a 18:00 horas.