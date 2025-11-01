Tradición, color y miles de personas, en Desfile de Catrinas y Catrines 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro Histórico de Morelia fue el escenario para celebrar el Desfile de Catrinas y Catrines, un espectáculo impulsado por el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, y que reunió a miles de morelianas, morelianos, turistas y visitantes, en torno una tradición que se consolida cada vez más en la capital.

Sobre la avenida Madero, en el corazón de la capital, miles de catrinas y catrines desfilaron mostrando sus más elegantes prendas. Algunos de ellos, portaban sombreros, veladoras y coronas de cempasúchil.

Además de personas, también hubo algunos perros y caballos que se sumaron al contingente de ánimas, brindando un elemento de color más a la celebración.