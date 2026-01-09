Reparación de fuga cierra tramo de Nicolás Bravo en el Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), informa a la ciudadanía que personal operativo realiza trabajos de reparación en la red de agua potable sobre la calle Nicolás Bravo, en el tramo comprendido entre Manuel Muñiz y Guerrero, donde se detectaron varias fugas en la línea de conducción.

Las labores se llevan a cabo de manera continua y este mismo día quedarán concluidas tanto las reparaciones de las fugas como los trabajos de bacheo, con el objetivo de restablecer el buen estado de la vialidad.