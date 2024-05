Trabajo preventivo aminorará afectaciones en temporada de lluvias: PC Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sistema Municipal de Protección Civil reanudó los trabajos del comité interinstitucional para atender la temporada de lluvias, ciclones y huracanes 2024 a partir del pasado 15 de mayo, informó Francisco Xavier Lara Medina, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia.

Con personal de diversas dependencias se ha hecho trabajo de limpieza y desazolve en ríos y drenes y así como supervisión y mantenimiento de los cárcamos de bombeo por parte del OOAPAS.

“Esto como el año pasado nos aminorará el tema de inundaciones, de taponamientos que se ocasionan en ríos y drenes a lo largo y ancho de la ciudad”, dijo.

Dijo que "afortunadamente esta semana ya empiezan a dar lluvias, que son muy benévolas, hemos tenido dos episodios y vienen a refrescar primero el clima tan caluroso; ayudarnos en el control de incendios y pastizales y en lotes baldíos, pero también darnos una alerta para lo que pudiera desencadenarse la temporada fuerte de lluvia, ciclones y huracanes, con posibles afectaciones a la infraestructura de la ciudad".

Añadió que son visibles los trabajos en todos los drenes y en los ríos; y que las colonias que tiene detectadas el OOAPAS en riesgo son 63 pero principalmente hay algunas como: Carlos Salazar, Primo Tapia, Prados Verdes, Mariano Abasolo; Benito Juárez, Jaujilla, Jacarandas, Agustin Arriaga, Ejidal Tres Puentes, que son las zonas en donde se presentan más afectaciones (en la temporada).

Por otra parte se ha trabajado con los cárcamos de bombeo de los Itzícuaros, Higueras, Mora Tovar, Arroyo de Tierras, Tres Puentes, Carlos Salazar, Riva Palacios, Guillermo Prieto y Pirindas; así como se ha previsto las excedencias de la planta de La Mintzita, a cargo del Ooapas.

En este contexto, indicó que están listos ante cualquier afectación que pudiera presentarse y que no se descartan en esta temporada, que empezó formalmente, según el Sistema Meteorológico Nacional, el 15 de mayo y concluye hasta noviembre.

Y es que "se prevén posibles afectaciones en el territorio nacional, en el estatal y en la ciudad de Morelia. En el océano Pacífico se esperan entre 15 a 18 ciclones; en el Atlántico de 20 a 23; y entre 3 y 4 serán en ambos litorales, las categorías se estiman serían 3, 4 y 5".

El funcionario municipal recordó que, el año pasado “se tuvieron algunos temas, pero no se pueden comparar con algunos años pues esta administración y anteriores han hecho labores no solo de limpieza y prevención sino también de obra hidráulica que ha aminoró y ya no tenemos esas inundaciones de hace 10, 15 o 20 años, precisamente por la infraestructura que tiene ya la ciudad”.

A su vez Yankel Benítez Silva, secretario del ayuntamiento moreliano, dijo que se hace limpieza permanente de los ríos, pero "necesitamos que la ciudadanía se ponga las pilas también porque se limpia y otra vez se vuelve a ensuciar […] no vamos a bajar la guardia".

Cabe recordar que participa en las acciones, personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, la Policía de Morelia, la Secretaría del Bien Común y Política Social, Obras Públicas, Comunicación Social, Salud, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Protección Civil y Bomberos de Morelia.

