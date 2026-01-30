Trabajo comunitario de “Spaguetti” se apegó a lineamientos de la Corte Municipal: Ayuntamiento

Asimismo, el secretario recordó que el trabajo comunitario es una de las sanciones contempladas en los Juzgados Cívicos de Morelia desde 2016, por lo que se trata de una medida ya establecida dentro del marco normativo municipal.

Finalmente, Benítez Silva informó que hasta el momento la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) no ha tenido comunicación con la Corte Municipal para abordar el caso, luego del pronunciamiento que emitió dicha instancia sobre la exposición mediática del infractor mientras cumplía con la sanción cívica. No obstante, aseguró que están en disposición de realizar las aclaraciones necesarias.