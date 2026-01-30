Trabajo comunitario de “Spaguetti” se apegó a lineamientos de la Corte Municipal: Ayuntamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actuación de la Corte Municipal en el caso de un individuo que realizaba pintas con el alias “Spaguetti” se apegó a los lineamientos establecidos para la conmutación de sanciones por trabajo en favor de la comunidad, aseguró Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.
En entrevista colectiva, el funcionario explicó que la Policía Morelia puso a disposición a esta persona días atrás; sin embargo, debido a las condiciones en las que se encontraba al momento de su aseguramiento, no fue posible presentarlo de inmediato ante el juez. Por lo cual, indicó que se tuvo que esperar un plazo de ocho horas para direccionarlo a la Corte Municipal.
Al ser cuestionado sobre el monto de la multa, Benítez Silva señaló que era de aproximadamente seis mil pesos; no obstante, se optó por realizar trabajo comunitario, esto al llevar a cabo la limpieza de las pintas que realizó en distintos inmuebles del Centro Histórico.
Asimismo, el secretario recordó que el trabajo comunitario es una de las sanciones contempladas en los Juzgados Cívicos de Morelia desde 2016, por lo que se trata de una medida ya establecida dentro del marco normativo municipal.
Finalmente, Benítez Silva informó que hasta el momento la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) no ha tenido comunicación con la Corte Municipal para abordar el caso, luego del pronunciamiento que emitió dicha instancia sobre la exposición mediática del infractor mientras cumplía con la sanción cívica. No obstante, aseguró que están en disposición de realizar las aclaraciones necesarias.
