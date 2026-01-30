Morelia

Trabajo comunitario de “Spaguetti” se apegó a lineamientos de la Corte Municipal: Ayuntamiento

ESPECIAL
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actuación de la Corte Municipal en el caso de un individuo que realizaba pintas con el alias “Spaguetti” se apegó a los lineamientos establecidos para la conmutación de sanciones por trabajo en favor de la comunidad, aseguró Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista colectiva, el funcionario explicó que la Policía Morelia puso a disposición a esta persona días atrás; sin embargo, debido a las condiciones en las que se encontraba al momento de su aseguramiento, no fue posible presentarlo de inmediato ante el juez. Por lo cual, indicó que se tuvo que esperar un plazo de ocho horas para direccionarlo a la Corte Municipal.

Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia
Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de MoreliaAHOLIBAMA ANDRADE
“La jueza determinó un arresto por 34 horas y una multa económica, o bien la conmutación de la sanción mediante trabajo en favor de la comunidad”
precisó

Al ser cuestionado sobre el monto de la multa, Benítez Silva señaló que era de aproximadamente seis mil pesos; no obstante, se optó por realizar trabajo comunitario, esto al llevar a cabo la limpieza de las pintas que realizó en distintos inmuebles del Centro Histórico.

“Lo que le corresponde como trabajo es precisamente resarcir el daño causado. Son cerca de 100 pintas en edificios públicos y privados, y consideramos que es una medida justa que restaure los espacios y los deje en las condiciones previas al daño que generó (…)”
afirmó

Asimismo, el secretario recordó que el trabajo comunitario es una de las sanciones contempladas en los Juzgados Cívicos de Morelia desde 2016, por lo que se trata de una medida ya establecida dentro del marco normativo municipal.

Finalmente, Benítez Silva informó que hasta el momento la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) no ha tenido comunicación con la Corte Municipal para abordar el caso, luego del pronunciamiento que emitió dicha instancia sobre la exposición mediática del infractor mientras cumplía con la sanción cívica. No obstante, aseguró que están en disposición de realizar las aclaraciones necesarias.

RPO

Trabajo comunitario
Spaguetti

