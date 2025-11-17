Trío Cobario: un viaje musical entre culturas, estilos y emociones en el FMM 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-En el marco del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, se llenó de ritmo, pasión y virtuosismo con la presentación del Trío Cobario en el Palacio Municipal de Morelia. A las 13h, los músicos cautivaron al público con un concierto que recorrió diversos paisajes sonoros del mundo, tejiendo una conexión única entre el tango, la música latinoamericana, el jazz y los sonidos gitanos de Europa del Este.

El programa rindió homenaje a grandes figuras que transformaron el lenguaje musical del siglo XX. De Ástor Piazzolla (1921–1992), el público escuchó una selección que evocó la revolución estética del tango moderno. Obras como Libertango, Adiós Nonino y Oblivion sonaron con una energía renovada, recordando al genio argentino que logró dar nueva vida al tango sin apartarlo de sus raíces.

El virtuosismo y la calidez del trío también se reflejaron en la interpretación de piezas de Baden Powell de Aquino (1937–2000), uno de los guitarristas más influyentes del Brasil moderno. Su emblemática Chara (también conocida como Xará), con sus sutiles matices de bossa nova, jazz y samba, llenó el recinto de un espíritu alegre y elegante, evocando el encanto tropical y sofisticado de la música brasileña.