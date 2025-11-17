Trío Cobario: un viaje musical entre culturas, estilos y emociones en el FMM 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-En el marco del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, se llenó de ritmo, pasión y virtuosismo con la presentación del Trío Cobario en el Palacio Municipal de Morelia. A las 13h, los músicos cautivaron al público con un concierto que recorrió diversos paisajes sonoros del mundo, tejiendo una conexión única entre el tango, la música latinoamericana, el jazz y los sonidos gitanos de Europa del Este.
El programa rindió homenaje a grandes figuras que transformaron el lenguaje musical del siglo XX. De Ástor Piazzolla (1921–1992), el público escuchó una selección que evocó la revolución estética del tango moderno. Obras como Libertango, Adiós Nonino y Oblivion sonaron con una energía renovada, recordando al genio argentino que logró dar nueva vida al tango sin apartarlo de sus raíces.
El virtuosismo y la calidez del trío también se reflejaron en la interpretación de piezas de Baden Powell de Aquino (1937–2000), uno de los guitarristas más influyentes del Brasil moderno. Su emblemática Chara (también conocida como Xará), con sus sutiles matices de bossa nova, jazz y samba, llenó el recinto de un espíritu alegre y elegante, evocando el encanto tropical y sofisticado de la música brasileña.
De manera igualmente inspiradora, el ensamble interpretó Liebesleid de Fritz Kreisler (1875–1962), una de las melodías más entrañables del repertorio vienés, donde la nostalgia y la belleza se entrelazan con delicadeza y sentimiento.
El concierto culminó con una serie de obras originales del propio Trío Cobario, que transportaron a los asistentes a un viaje sonoro por diferentes culturas y paisajes. Formado en 2006 por los músicos Rio Che y El Coba durante su estancia en Barcelona, el trío ha desarrollado un estilo distintivo que combina influencias gitanas, mediterráneas, latinoamericanas y orientales. Su capacidad para conectar con el público y transformar cada presentación en una experiencia emocional fue evidente en cada acorde.
El aplauso del público resonó prolongadamente en el Palacio Municipal, celebrando no solo la maestría instrumental del Trío Cobario, sino también el espíritu universal de la música que une culturas y corazones.
El Festival de Música de Morelia agradece especialmente el apoyo de Banco Azteca, CPKC de México, D-Ter, Beroa y Harinera Monarca, patrocinadores que hicieron posible esta memorable jornada musical.
El FMM continúa su programación con más conciertos que prometen experiencias inolvidables. Consulta el programa completo y adquiere tus boletos en festivalmorelia.mx/programa. Sigue las redes oficiales del festival: @fmusicamorelia en Facebook, Instagram, X y TikTok.
mrh