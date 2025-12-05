Tráiler y camioneta chocan frente a SSP y bajan a reclamarle al conductor [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque entre una camioneta y un tráiler ocurrido la tarde de este viernes frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Morelia generó tensión entre automovilistas y testigos.

De acuerdo a la denuncia ciudadana compartida a MIMORELIA.COM, testigos presenciales señalan que, presuntamente la camioneta se habría incorporado de forma imprudente al carril por donde circulaba el tráiler, provocando el impacto. Posteriormente, personas que viajaban en la camioneta descendieron del vehículo y se acercaron al conductor del tráiler, aparentemente para agredirlo verbal y físicamente.

En imágenes captadas por testigos se observa a varios sujetos confrontando al chofer del transporte de carga mientras este permanece junto a su unidad, que presentaba daños menores en la parte frontal.