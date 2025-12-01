Tráiler derriba postes y deja sin luz zona de Torreón Nuevo; CFE ya lo atiende

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Familias en la zona norte de Morelia permanecieron sin servicio eléctrico durante varias horas este lunes, luego de que un tráiler derribara postes de luz en las inmediaciones de la avenida Torreón Nuevo, a la altura de un conocido centro comercial.

El incidente fue reportado por vecinos a través de redes sociales, donde expresaron su inconformidad por la falta de información oficial y la afectación a sus actividades cotidianas.

“Llevamos desde la mañana sin luz y nuestra comida se puede echar a perder por no poderla refrigerar”, escribió una usuaria en un mensaje compartido con MIMORELIA.COM.