Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Familias en la zona norte de Morelia permanecieron sin servicio eléctrico durante varias horas este lunes, luego de que un tráiler derribara postes de luz en las inmediaciones de la avenida Torreón Nuevo, a la altura de un conocido centro comercial.
El incidente fue reportado por vecinos a través de redes sociales, donde expresaron su inconformidad por la falta de información oficial y la afectación a sus actividades cotidianas.
“Llevamos desde la mañana sin luz y nuestra comida se puede echar a perder por no poderla refrigerar”, escribió una usuaria en un mensaje compartido con MIMORELIA.COM.
Tras las denuncias ciudadanas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que el percance provocó daños en al menos dos postes de electricidad y en la infraestructura del cableado. Desde primTorreón Nuevoeras horas del lunes, personal técnico de la paraestatal realizó maniobras en la zona afectada para restablecer el suministro.
La CFE informó que el servicio quedaría totalmente restablecido durante la tarde del mismo día, y que se mantendrían supervisiones para evitar más interrupciones en las colonias y fraccionamientos aledaños.
SHA