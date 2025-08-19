Tráiler con gasolina se incendia en libramiento Morelia; bomberos y polis evitan tragedia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio en un tractocamión tipo pipa que transportaba gasolina provocó una intensa movilización la tarde de este martes sobre el periférico Paseo de la República, a la altura de las colonias Defensores de Puebla y Rafael Carrillo, muy cerca de la avenida Mártires de la Plaza.

De acuerdo con RED 113, el fuego comenzó en la zona del motor del vehículo, lo que generó alarma entre automovilistas y transeúntes. El tractocamión transportaba aproximadamente 36 mil 400 litros de combustible, lo que incrementó el riesgo de una explosión.

Mientras llegaban los cuerpos de emergencia, el chofer y personas que se encontraban en la zona actuaron con rapidez utilizando extintores para sofocar las llamas. Posteriormente, elementos de la Policía Morelia y bomberos municipales acudieron al lugar para controlar la situación y enfriar la unidad.