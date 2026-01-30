Tráfico, obras urbanas y más elevan el estrés vial de automovilistas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Factores como las condiciones climáticas, las obras que se realizan en la ciudad, la reducción de carriles y la alta concentración de vehículos inciden directamente en el estrés vial que enfrenta la ciudadanía, señaló Jessica Gutiérrez, comandante y directora del Centro Integral de Atención a Víctimas de la Policía Morelia.

En entrevista para MIMORELIA.COM, la comandante explicó que dicho centro se enfoca en brindar atención de primer contacto a personas que han sido víctimas de algún delito. Precisó que una de las principales funciones es la atención psicológica inmediata en el lugar de los hechos, con el objetivo de realizar la contención necesaria y canalizar a las personas afectadas a las instancias correspondientes.

Aunado a esto, se le cuestionó sobre los conflictos viales que se registran de manera recurrente en la ciudad, luego de que en redes sociales se han difundido diversos videos en los que transportistas o ciudadanos protagonizan riñas tras percances de tránsito.

“La verdad sí es elevado el número de choques en Morelia; de octubre del año pasado a enero de este 2026 hemos tenido 52 ingresos a barandilla por hechos de tránsito, esto aparte de todos los casos que se ‘arreglan’ en el momento y de los que se presentan ante el Ministerio Público”, indicó.

La comandante añadió que los hechos de tránsito se originan por diversos factores, los cuales, en conjunto, inciden en el estrés vial de la ciudadanía.

“Horas pico, las obras que se realizan en la capital, el uso del celular y otros factores que distraen a los conductores influyen, y cuando ocurre un accidente se han llegado a presentar riñas”, compartió.

En este tenor, señaló que este tipo de conflictos se catalogan como faltas administrativas y, aunque no se presentan a diario, sí son recurrentes, con un promedio de hasta dos casos por semana, particularmente en los que se solicita la intervención del Centro Integral de Atención a Víctimas.

Sobre la atención que se brinda en estos casos, explicó que depende de la naturaleza del reporte, ya que en ocasiones se alertan supuestas persecuciones y se canaliza a la unidad más cercana; mientras que en otros casos, al tratarse de un hecho de tránsito, acuden los elementos correspondientes.

Indicó que cuando se detectan conflictos entre las partes se puede recurrir a la mediación para llegar a acuerdos y evitar agresiones. No obstante, si se presenta una riña, los responsables son remitidos al Centro de Detención Municipal y la persona lesionada es canalizada al Centro Integral de Atención a Víctimas para levantar la denuncia correspondiente, realizar la valoración médica y, en su caso, dar vista a la Fiscalía para determinar su situación jurídica.

Para finalizar, la comandante señaló que una de las vías que podrían implementar los sectores transportistas para disminuir este tipo de riñas es la realización de talleres de contención emocional, a fin de aprender a canalizar el estrés vial cotidiano.

En el caso de los automovilistas particulares, recomendó que ante las obras que se realizan en distintos puntos de la ciudad —y que generan congestionamiento vial— es importante salir con anticipación, evitar distractores como el uso del celular, no realizar actividades como maquillarse mientras se conduce, tener precaución y sobre todo mantener orden al viajar con niños a bordo.

Ante este panorama, la comandante exhortó a las y los automovilistas a anticipar sus traslados y priorizar una conducción responsable para reducir riesgos de accidentes, y a la par evitar conflictos en la vía pública.

