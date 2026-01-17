¡Tortilla más barata! Morelia se suma al plan ‘Precio Justo’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos tortillerías del municipio de Morelia fueron reconocidas oficialmente con la entrega de cartas de adhesión, constancia de elegibilidad y el holograma “Precio Justo”, al sumarse de manera voluntaria al Acuerdo Nacional Maíz Blanco-Tortilla.

Este programa federal, impulsado como parte del compromiso 62 de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo central estabilizar el precio de la tortilla en todo el país, beneficiando tanto a productores como a consumidores finales. La meta es lograr una reducción del precio de al menos 5 %, siempre que las condiciones del mercado lo permitan.

Con la adhesión de estas tortillerías en Morelia, se garantiza que los negocios participantes ofrezcan tortillas a precios justos, con respaldo normativo y calidad sanitaria, en cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002.