Torres Ramírez rinde informe de su primer año al frente del OOAPAS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el Centro Administrativo de Morelia (CAM), Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento (OOAPAS), presentó su primer informe de gestiones, en el que destacó acciones en materia de infraestructura hídrica, atención a la ciudadanía y programas implementados durante este año.

“Hoy no sólo comparto un informe, quiero hablarles de una visión de trabajo y compromiso que busca que cada gota signifique vida, confianza y desarrollo para las próximas generaciones (…)”, expresó Torres Ramírez durante la cuarta sesión ordinaria de la junta de gobierno del OOAPAS.

El titular del OOAPAS informó ante el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, funcionarios municipales y estatales, así como jefes de tenencia, líderes sindicales y representantes de distintos sectores, que en este periodo se atendió a 216 mil usuarios mediante diferentes modalidades: call center con el asistente virtual Sofía, Aqua Bot en la página digital, atención presencial en oficinas y módulos móviles.