Torres Ramírez rinde informe de su primer año al frente del OOAPAS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el Centro Administrativo de Morelia (CAM), Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento (OOAPAS), presentó su primer informe de gestiones, en el que destacó acciones en materia de infraestructura hídrica, atención a la ciudadanía y programas implementados durante este año.
“Hoy no sólo comparto un informe, quiero hablarles de una visión de trabajo y compromiso que busca que cada gota signifique vida, confianza y desarrollo para las próximas generaciones (…)”, expresó Torres Ramírez durante la cuarta sesión ordinaria de la junta de gobierno del OOAPAS.
El titular del OOAPAS informó ante el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, funcionarios municipales y estatales, así como jefes de tenencia, líderes sindicales y representantes de distintos sectores, que en este periodo se atendió a 216 mil usuarios mediante diferentes modalidades: call center con el asistente virtual Sofía, Aqua Bot en la página digital, atención presencial en oficinas y módulos móviles.
Asimismo, subrayó que se concretó el subsidio de agua en más de 10 mil hogares de adultos mayores, jubilados y personas con discapacidad.
En total, 56 mil 422 contratos fueron firmados a pago anticipado, lo que representa alrededor del 20% del padrón, cifra que, en palabras del director: “refleja la confianza ciudadana ante el organismo y a la administración actual”.
En cuanto al abasto, Torres Ramírez señaló que más de 53 mil personas resultaron beneficiadas con la rehabilitación de pozos profundos. Además, detalló que la sustitución de la subestación eléctrica del rebombeo de la Mintzita impacta de manera positiva a más de 200 mil personas.
En este tenor, subrayó la importancia no sólo de realizar este tipo de rehabilitaciones, también de concretar muestreos de calidad, los cuales comentó que se han efectuado más de 2 mil análisis, para garantizar la calidad del agua que se direcciona a los hogares.
