Tormentas vespertinas y cielo nublado marcarán el clima en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, la capital michoacana amaneció con cielo parcialmente nuboso y una temperatura cercana a los 18°C, acompañada de una llovizna débil.

Por la tarde, se prevén chubascos acompañados de tormentas aisladas, con temperaturas que rondarán los 21°C.

Durante la noche, se espera lluvia moderada y cielo mayormente cubierto, con un descenso en la temperatura hasta los 17°C.

A lo largo del día, los vientos soplarán desde el sur con una velocidad promedio de 8 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones al salir de casa, especialmente en zonas con poca visibilidad.

