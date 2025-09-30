Tormentas por la tarde y lluvias débiles este martes por la noche en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, la capital michoacana amaneció con cielo cubierto y una temperatura promedio de 18°C. Conforme avance la jornada, se espera un incremento en la nubosidad con posibilidad de tormentas y lluvias débiles durante la tarde y noche.

A partir de las 14:00 horas, se pronostica una tormenta con una probabilidad del 50%. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 21°C, con una sensación térmica similar.

Durante la tarde, se prevén lluvias débiles con una probabilidad de precipitación entre el 40% y 50%, y temperaturas máximas de 22°C.

Por la noche, las lluvias continuarán con intensidad ligera. Las temperaturas descenderán hasta los 16°C, con viento proveniente del sur y velocidades moderadas. El índice UV se mantendrá bajo después de las 17:00 horas.

BCT