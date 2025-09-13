Tormentas, niebla y cielo cambiante marcarán este sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, Morelia amaneció con lluvia débil y cielo parcialmente nuboso, registrando temperaturas alrededor de los 18°C y un ambiente fresco y húmedo.

Por la tarde, se esperan chubascos acompañados de tormentas, mientras el cielo se mantendrá parcialmente nublado. La temperatura alcanzará un máximo aproximado de 21°C, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles descargas eléctricas y encharcamientos.

Durante la noche, se pronostica la formación de bancos de niebla, con temperaturas cercanas a los 16°C, lo que podría afectar la visibilidad, especialmente en zonas altas o periféricas.

Los vientos del sur soplarán a lo largo del día con una velocidad promedio de 9 km/h.

BCT