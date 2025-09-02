Morelia

Tormentas eléctricas de agosto dañaron cuatro circuitos de alumbrado público en Morelia

Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el mes de agosto, 17 circuitos de alumbrado público en Morelia se vieron afectados, de los cuales cuatro resultaron dañados a causa de las tormentas eléctricas, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

En entrevista, el secretario fue cuestionado sobre el total de luminarias que se han afectado durante la actual temporada de lluvias. Al respecto, explicó que las afectaciones no se deben únicamente a la intensidad de las lluvias, sino también a algunas tormentas eléctricas.

“Por ejemplo, en el mes de agosto prácticamente hemos tenido dañados cerca de 17 circuitos; entre ellos, cada circuito representa entre 12 a 20 luminarias, dependiendo del tramo al que le dan cobertura (…)”
señaló el funcionario, a la par de resaltar que el personal de la dependencia realizó las labores correspondientes para restablecer el servicio en un plazo aproximado de 24 horas
Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales
En este tenor, compartió que, en la última semana de agosto, en dos días se registraron tormentas eléctricas, durante las cuales se reportaron cuatro circuitos dañados, los cuales fueron reparados por el personal en zonas como el Libramiento Norte, Altozano, la avenida Enrique Ramírez y un tramo cercano a la colonia Manantiales.

Cabe resaltar que, en entrevistas previas, Vázquez Vargas comentó que mensualmente se reciben alrededor de mil 300 reportes en el rubro de alumbrado público, que van desde la atención de luminarias hasta postes caídos. Durante la temporada de lluvias, externó que aumenta el número de reportes relacionados con circuitos apagados.

