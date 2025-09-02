Tormentas eléctricas de agosto dañaron cuatro circuitos de alumbrado público en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el mes de agosto, 17 circuitos de alumbrado público en Morelia se vieron afectados, de los cuales cuatro resultaron dañados a causa de las tormentas eléctricas, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
En entrevista, el secretario fue cuestionado sobre el total de luminarias que se han afectado durante la actual temporada de lluvias. Al respecto, explicó que las afectaciones no se deben únicamente a la intensidad de las lluvias, sino también a algunas tormentas eléctricas.
Cabe resaltar que, en entrevistas previas, Vázquez Vargas comentó que mensualmente se reciben alrededor de mil 300 reportes en el rubro de alumbrado público, que van desde la atención de luminarias hasta postes caídos. Durante la temporada de lluvias, externó que aumenta el número de reportes relacionados con circuitos apagados.
RPO