Tormentas eléctricas de agosto dañaron cuatro circuitos de alumbrado público en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el mes de agosto, 17 circuitos de alumbrado público en Morelia se vieron afectados, de los cuales cuatro resultaron dañados a causa de las tormentas eléctricas, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

En entrevista, el secretario fue cuestionado sobre el total de luminarias que se han afectado durante la actual temporada de lluvias. Al respecto, explicó que las afectaciones no se deben únicamente a la intensidad de las lluvias, sino también a algunas tormentas eléctricas.