Torito de petate “El Danzón” saldrá a bailar en La Obrera, Morelia, por su aniversario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales, se anunció la celebración del noveno aniversario del torito de petate “El Danzón”, una de las representaciones más queridas por la comunidad de la colonia Obrera, en Morelia.

El mensaje fue compartido por Luis Ángel Alarcón en el grupo de Facebook “Torito de petate el 'Danzón' de la Obrera”, quien invitó a los vecinos y al público en general a sumarse a esta fiesta llena de tradición, música y alegría.

"Acompáñanos a celebrar el 9º aniversario de nuestro querido torito de petate 'El Danzón'. Los espero este domingo 28 de septiembre para esta gran fiesta llena de tradición y alegría. En los sones, como siempre, la banda 'Santiago' de Capula. ¡Te esperamos para bailar y celebrar juntos!", se lee en la publicación difundida este fin de semana.

El evento forma parte de una tradición popular profundamente arraigada en barrios y colonias de Morelia, donde los toritos de petate —figuras elaboradas con estructura de madera, carrizo y petate— son acompañados por música de banda y danzantes que recorren las calles en un ambiente festivo.