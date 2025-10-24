¡Toma tu cámara! Taller gratuito temática de Día de Muertos llega al centro de Morelia

Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 31 de octubre se llevará a cabo la sexta y última sesión del 2.º Taller Fotográfico "Lugares de Memoria", una actividad gratuita con temática del Día de Muertos, organizada por la Gerencia del Centro Histórico.

La cita es el próximo viernes 31 de octubre a las 16:00 horas en el Quiosco de Plaza de Armas, justo en el corazón de Morelia.

El taller será impartido por Alexia Chacón, y está dirigido a toda persona interesada en capturar la esencia de la tradición mediante la fotografía.

¡Lleva tu cámara o celular y forma parte de este homenaje visual a nuestra memoria colectiva!

