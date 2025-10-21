¡Toma previsiones! Este miércoles, marcha masiva estatal en Morelia por la CNTE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 22 de octubre de 2025, se llevará a cabo una marcha masiva estatal en Morelia, convocada por la Sección XVIII del SNTE-CNTE. La movilización comenzará a las 9:00 AM desde la Casa Michoacán.

Se recomienda a los conductores tomar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar posibles congestionamientos en el área.