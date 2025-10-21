¡Toma previsiones! Este miércoles, marcha masiva estatal en Morelia por la CNTE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 22 de octubre de 2025, se llevará a cabo una marcha masiva estatal en Morelia, convocada por la Sección XVIII del SNTE-CNTE. La movilización comenzará a las 9:00 AM desde la Casa Michoacán.
Se recomienda a los conductores tomar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar posibles congestionamientos en el área.
El evento tiene como objetivo visibilizar las demandas del sector educativo, por lo que se espera una amplia participación de trabajadores de la educación y otros grupos solidarios.
Se hace un llamado a la población a estar atenta a los informes oficiales y a planificar sus desplazamientos con tiempo para reducir las molestias ocasionadas por la movilización.
