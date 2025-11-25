¡Toma previsiones! CNTE anuncia marcha masiva en Morelia por su aniversario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades y ciudadanía deben tomar precauciones ante la posible afectación vial derivada de la marcha estatal convocada por la Sección XVIII de la CNTE, con motivo de su 46 aniversario. La movilización está programada para el jueves 18 de diciembre de 2025, en la capital michoacana.
De acuerdo con información compartida en redes sociales por el comité organizador, la marcha será “masiva” y reunirá a integrantes de distintas regiones del estado.
Aunque aún no se ha dado a conocer la ruta oficial, se prevé que inicie desde puntos tradicionales de concentración como el Obelisco a Lázaro Cárdenas o Casa de Gobierno, con dirección al primer cuadro de la ciudad.
En otras movilizaciones similares, los contingentes han transitado por avenidas como Acueducto, Ventura Puente, Madero y la Calzada La Huerta, por lo que se recomienda a conductores evitar estas zonas durante la mañana y mediodía del 18 de diciembre.
La CNTE, fundada en 1979, conmemora 46 años de existencia con el lema “Unidos, organizados y disciplinados venceremos”. En esta ocasión, Michoacán será sede del festejo nacional, según la propaganda difundida por la Sección XVIII.
Autoridades de tránsito y seguridad aún no han emitido comunicados oficiales sobre operativos viales, pero se sugiere a la población mantenerse atenta a redes sociales institucionales y medios de comunicación locales.
