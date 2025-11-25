¡Toma previsiones! CNTE anuncia marcha masiva en Morelia por su aniversario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades y ciudadanía deben tomar precauciones ante la posible afectación vial derivada de la marcha estatal convocada por la Sección XVIII de la CNTE, con motivo de su 46 aniversario. La movilización está programada para el jueves 18 de diciembre de 2025, en la capital michoacana.

De acuerdo con información compartida en redes sociales por el comité organizador, la marcha será “masiva” y reunirá a integrantes de distintas regiones del estado.