¡Toma precauciones! Trabajos viales activos en Morelia y zonas de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades estatales realizan trabajos de mantenimiento y mejora vial en distintas carreteras de Michoacán, incluyendo el Circuito Periférico de Morelia, informó el C5 a través de sus canales oficiales.
Entre las labores destacan limpieza de cunetas, aplicación de señalamiento vial, riego de sello, bacheo y deshierbe, lo cual puede afectar temporalmente la circulación en varios tramos.
Circuito Periférico de Morelia:
Se realiza limpieza de cunetas desde el kilómetro 5+000 al 6+000, a la altura de Plaza Las Américas, y se colocan señalamientos verticales entre el kilómetro 0+000 al 26+000.
Ramal Camelinas, Morelia:
Pintado de señalamiento horizontal del kilómetro 1+200 al 1+700.
Carretera Libramiento Zamora:
Se aplican rayas con espaciado logarítmico, retiro de derrumbe y colocación de vialetas retroreflejantes en el tramo del kilómetro 9+100 al 12+000.
Carretera La Cinta – Santa Ana Maya:
Labores de deshierbe y limpieza en superficie de rodamiento del kilómetro 0+000 al 16+360.
Carretera Jacona – Peribán:
Se aplica riego de sello y bacheo superficial entre el kilómetro 7+900 al 9+000.
Las obras tienen el objetivo de mejorar la seguridad vial y la visibilidad para los conductores, por lo que se recomienda extremar precauciones al circular por estas rutas.
BCT