¡Toma precauciones! Trabajos viales activos en Morelia y zonas de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades estatales realizan trabajos de mantenimiento y mejora vial en distintas carreteras de Michoacán, incluyendo el Circuito Periférico de Morelia, informó el C5 a través de sus canales oficiales.

Entre las labores destacan limpieza de cunetas, aplicación de señalamiento vial, riego de sello, bacheo y deshierbe, lo cual puede afectar temporalmente la circulación en varios tramos.