¡Toma precauciones! Trabajos viales activos en Morelia y zonas de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades estatales realizan trabajos de mantenimiento y mejora vial en distintas carreteras de Michoacán, incluyendo el Circuito Periférico de Morelia, informó el C5 a través de sus canales oficiales.

Entre las labores destacan limpieza de cunetas, aplicación de señalamiento vial, riego de sello, bacheo y deshierbe, lo cual puede afectar temporalmente la circulación en varios tramos.

Zonas con obras:

  • Circuito Periférico de Morelia:
    Se realiza limpieza de cunetas desde el kilómetro 5+000 al 6+000, a la altura de Plaza Las Américas, y se colocan señalamientos verticales entre el kilómetro 0+000 al 26+000.

  • Ramal Camelinas, Morelia:
    Pintado de señalamiento horizontal del kilómetro 1+200 al 1+700.

  • Carretera Libramiento Zamora:
    Se aplican rayas con espaciado logarítmico, retiro de derrumbe y colocación de vialetas retroreflejantes en el tramo del kilómetro 9+100 al 12+000.

  • Carretera La Cinta – Santa Ana Maya:
    Labores de deshierbe y limpieza en superficie de rodamiento del kilómetro 0+000 al 16+360.

  • Carretera Jacona – Peribán:
    Se aplica riego de sello y bacheo superficial entre el kilómetro 7+900 al 9+000.

Las obras tienen el objetivo de mejorar la seguridad vial y la visibilidad para los conductores, por lo que se recomienda extremar precauciones al circular por estas rutas.

