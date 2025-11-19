¡Toma precauciones! Cierre total del Ramal Camelinas esta noche; conoce rutas alternas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó que este miércoles 19 de noviembre, el Ramal Camelinas permanecerá cerrado a la circulación vehicular de 22:00 a 06:00 horas del jueves, debido a trabajos nocturnos de rehabilitación.

El corte total busca avanzar en la mejora del pavimento y garantizar la seguridad vial en esta importante vía de conexión entre Altozano y el sur de Morelia.

¿Qué vías alternas puedes tomar?

Durante el cierre, las autoridades recomiendan utilizar como paso alterno el Boulevard Juan Pablo II, o bien, las calles Mozart y Julián Carrillo, según la zona de destino.

Se exhorta a los automovilistas a planear con anticipación sus trayectos, respetar la señalización y reducir la velocidad en zonas cercanas a los trabajos.