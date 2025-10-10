Morelia

¡Toma precauciones! Cerrarán tramo entre Calzada La Huerta y Periférico en Morelia

¡Toma precauciones! Cerrarán tramo entre Calzada La Huerta y Periférico en Morelia
FACEBOOK/Gobierno de Michoacán
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad informó que, debido a trabajos viales realizados por el Gobierno del Estado, el acceso de Calzada La Huerta hacia el Periférico permanecerá cerrado en determinados horarios este viernes.

El aviso fue compartido a través de redes sociales, donde se detalló que los cierres se efectuarán en los siguientes horarios:

  • 🕗 De 20:00 a 04:00 horas

  • 🕤 De 09:30 a 14:00 horas

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a tomar precauciones y considerar rutas alternas, a fin de evitar contratiempos durante los trabajos de mejora en la vialidad.

RYE-

Morelia
cierres viales
Grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com