¡Toma precauciones! Cerrarán paso de Pátzcuaro hacia Periférico de Morelia por obras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó sobre el cierre total de la rama de incorporación de Pátzcuaro hacia el Periférico de Morelia, con dirección hacia la zona de Policía y Tránsito, así como el cierre de carriles en ambos sentidos sobre Calzada La Huerta, debido a las obras del Distribuidor Vial de Salida a Pátzcuaro.
El cierre será efectivo durante las noches del 7 y 8 de enero de 2025, en un horario de 22:00 a 06:00 horas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y utilizar las siguientes rutas alternas:
Si vienes de Pátzcuaro con destino a Policía y Tránsito:
Toma la rama de incorporación con dirección a Costco, gira en el semáforo y continúa derecho.
Si tu destino es Calzada La Huerta:
Desvía hacia el Periférico, retorna en el semáforo y utiliza la rama de incorporación hacia Calzada La Huerta.
Si vas de Morelia a Pátzcuaro:
Toma la calle Encuentro de Maravatío, incorpórate al Periférico, realiza retorno y toma la rama de salida a Pátzcuaro.
Estas medidas forman parte del avance en las obras del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro, proyecto estratégico para mejorar la conectividad en la zona sur de la capital michoacana.
