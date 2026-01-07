Morelia

¡Toma precauciones! Cerrarán paso de Pátzcuaro hacia Periférico de Morelia por obras

También se realizará el cierre de carriles en ambos sentidos sobre Calzada La Huerta; se recomienda utilizar rutas alternas para evitar contratiempos durante los trabajos viales
¡Toma precauciones! Cerrarán paso de Pátzcuaro hacia Periférico de Morelia por obras
FB/ Rogelio Zarazúa Sánchez
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó sobre el cierre total de la rama de incorporación de Pátzcuaro hacia el Periférico de Morelia, con dirección hacia la zona de Policía y Tránsito, así como el cierre de carriles en ambos sentidos sobre Calzada La Huerta, debido a las obras del Distribuidor Vial de Salida a Pátzcuaro.

El cierre será efectivo durante las noches del 7 y 8 de enero de 2025, en un horario de 22:00 a 06:00 horas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y utilizar las siguientes rutas alternas:

  • Si vienes de Pátzcuaro con destino a Policía y Tránsito:
    Toma la rama de incorporación con dirección a Costco, gira en el semáforo y continúa derecho.

  • Si tu destino es Calzada La Huerta:
    Desvía hacia el Periférico, retorna en el semáforo y utiliza la rama de incorporación hacia Calzada La Huerta.

  • Si vas de Morelia a Pátzcuaro:
    Toma la calle Encuentro de Maravatío, incorpórate al Periférico, realiza retorno y toma la rama de salida a Pátzcuaro.

Estas medidas forman parte del avance en las obras del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro, proyecto estratégico para mejorar la conectividad en la zona sur de la capital michoacana.

SHA

SCOP
calzada La Huerta
Grid
Distribuidor Pátzcuaro

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com