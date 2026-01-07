¡Toma precauciones! Cerrarán paso de Pátzcuaro hacia Periférico de Morelia por obras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó sobre el cierre total de la rama de incorporación de Pátzcuaro hacia el Periférico de Morelia, con dirección hacia la zona de Policía y Tránsito, así como el cierre de carriles en ambos sentidos sobre Calzada La Huerta, debido a las obras del Distribuidor Vial de Salida a Pátzcuaro.

El cierre será efectivo durante las noches del 7 y 8 de enero de 2025, en un horario de 22:00 a 06:00 horas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y utilizar las siguientes rutas alternas: