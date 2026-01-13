Morelia

🚧Toma precauciones: cerrarán el Ramal Camelinas durante tres noches

🚗 Evita contratiempos: estas son las rutas alternas que puedes usar
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del estado de Michoacán informó que el Ramal Camelinas permanecerá cerrado completamente durante las noches del 13 al 15 de enero, debido a trabajos de rehabilitación.

De acuerdo con la dependencia estatal, el cierre será en horario nocturno, desde las 22:00 hasta las 05:00 horas del día siguiente, con el objetivo de minimizar afectaciones a la circulación diaria.

Como rutas alternas, se recomienda utilizar el Boulevard Juan Pablo II, continuar por la calle J.J. Tablada y seguir por Rey Tanganxoan; otra opción es tomar las calles Mozart y Julián Carrillo.

Este cierre forma parte de una serie de intervenciones para mantener en óptimas condiciones la infraestructura vial de Morelia.

