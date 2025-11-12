¡Toma precauciones! Cerrarán Calzada La Huerta esta noche por trabajos viales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó que este martes 12 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, se realizará un cierre nocturno total en ambos sentidos de la Calzada La Huerta, así como en las ramas de acceso que conectan con el Periférico Paseo de la República, rumbo a Costco, debido a trabajos relacionados con el Distribuidor Vial Salida Pátzcuaro.
El cierre se mantendrá vigente hasta las 07:00 horas del miércoles 13 de noviembre, por lo que se recomienda a las y los automovilistas tomar rutas alternas para evitar contratiempos en sus traslados.
Con destino a Pátzcuaro: tomar la calle Encuentro de Maravatío o la rama Calzada La Huerta–Periférico, luego tomar el retorno y continuar por Campo del Gallo o Capitán Mariano Anzures.
Con destino a Periférico de Morelia rumbo a Costco: tomar calle Encuentro de Maravatío, luego Calzada La Huerta–Periférico y hacer retorno.
Desde la carretera hacia Calzada La Huerta: tomar la incorporación al Periférico, dar vuelta en el retorno del semáforo e ingresar por la rama Periférico–Calzada La Huerta.
La SCOP exhortó a la ciudadanía a circular con precaución, atender la señalización en la zona y salir con tiempo para evitar retrasos.
mrh