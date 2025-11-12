¡Toma precauciones! Cerrarán Calzada La Huerta esta noche por trabajos viales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó que este martes 12 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, se realizará un cierre nocturno total en ambos sentidos de la Calzada La Huerta, así como en las ramas de acceso que conectan con el Periférico Paseo de la República, rumbo a Costco, debido a trabajos relacionados con el Distribuidor Vial Salida Pátzcuaro.

El cierre se mantendrá vigente hasta las 07:00 horas del miércoles 13 de noviembre, por lo que se recomienda a las y los automovilistas tomar rutas alternas para evitar contratiempos en sus traslados.

🚧 Rutas alternas sugeridas por SCOP: