Toma nota: Zoo de Morelia anuncia horarios especiales de fin de año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de la temporada decembrina, el Zoológico de Morelia dio a conocer sus horarios especiales de atención para los días festivos, con el objetivo de que las y los visitantes puedan planear con anticipación su visita.

De acuerdo con la información difundida, el recinto operará con horarios diferenciados durante Navidad y Año Nuevo, quedando de la siguiente manera:

  • 24 de diciembre: de 10:00 a 14:00 horas

  • 25 de diciembre: de 10:00 a 18:00 horas

  • 31 de diciembre: de 10:00 a 14:00 horas

  • 1 de enero: de 10:00 a 18:00 horas

El Zoo de Morelia reiteró la invitación a disfrutar de un día en familia, rodeados de naturaleza y animales, recordando que planear la visita con tiempo permite aprovechar mejor la experiencia durante esta temporada vacacional.

