¡Todos contra la corrupción! Niñas, niños y jóvenes se suman al 2º Rally vs la corrupción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jenga, jalar la cuerda hasta volar aros fueron algunas de las actividades que se realizaron en el marco del 2º Rally vs la corrupción “Construyendo la Ciudadanía” que organizó el Sistema Estatal Anticorrupción.
El Parque Zoológico “Benito Juárez” fue la sede de este evento que fomentó la participación ciudadana, la integridad y los valores anticorrupción entre niñas, niños, adolescentes, familias, personas servidoras públicas y ciudadanía general.
La corrupción no es un concepto lejano, destacó el encargado de Despacho de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), Francisco Ramírez Flores, al precisar que cada persona desde su trinchera puede construir un estado donde la corrupción no sea opción y el buen actuar sea el camino.
“Nos reunimos aquí no solo para participar en un rally, sino para hacer un llamado urgente, profundo y necesario que es la lucha frontal contra la corrupción”, dijo.
La secretaria Técnica de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Miriam Georgina Alcalá Casillas, comentó que está actividad permite que la sociedad conozca a las instituciones y el combate a la corrupción que realizan día con día.
En tanto, la magistrada de la Quinta Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa, Azucena Marín Correa, agregó que este rally también permitió dar las herramientas a toda la sociedad para que haya una administración honesta.
BCT