¡Todo un éxito la Caravana Coca-Cola en Morelia!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espectacular Caravana Coca-Cola, evento que regresó a Morelia después de 15 años y que fue posible gracias al apoyo del Gobierno del presidente, Alfonso Martínez Alcázar, fue todo un éxito al reunir a decenas de miles de familias en un ambiente de alegría y paz.

En punto de las 19:00 horas, los carros alegóricos partieron de avenida Acueducto, a la altura de la 21ª Zona Militar, luego del banderazo del alcalde, Alfonso Martínez y de directivos de la empresa.