Todo sobre la Magno Posada “Noche de Paz” en Morelia: recorrido y cierres viales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 20 de diciembre, el Centro Histórico de Morelia se llenará de luces, música y espíritu navideño con la Magno Posada “Noche de Paz”, un evento para disfrutar en familia y con amigos.

🕠 La salida será a las 5:30 de la tarde desde el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

El recorrido pasará por los templos de Lourdes y Las Monjas, y finalizará en la Catedral de Morelia, donde se vivirá una noche muy especial con:

🙏 La tradicional petición de posada

🎶 Música navideña en vivo

💡 El encendido especial de la Catedral

🌮 Antojitos y verbena para todos

🚧 Ojo con el tráfico

Para que todo se lleve a cabo con seguridad, habrá cierres a la circulación:

Desde las 5:30 p. m. , sobre Avenida Madero , desde la Calzada Fray Antonio de San Miguel hasta la Catedral .

Desde la medianoche del sábado, se cerrará el tramo de Morelos a Abasolo por el montaje del escenario.

🔀 Cruces con paso controlado en Madero:

Miguel Silva ↔ Juan José de Lejarza

Belisario Domínguez ↔ Fray Antonio de San Miguel

Morelos Norte ↔ Morelos Sur

Vasco de Quiroga ↔ Álvaro Obregón

Virrey de Mendoza ↔ Pino Suárez

🚗 Tip: Planea rutas alternas, sal con tiempo y sigue las indicaciones viales.

SHA