Todo sobre la Magno Posada “Noche de Paz” en Morelia: recorrido y cierres viales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 20 de diciembre, el Centro Histórico de Morelia se llenará de luces, música y espíritu navideño con la Magno Posada “Noche de Paz”, un evento para disfrutar en familia y con amigos.
🕠 La salida será a las 5:30 de la tarde desde el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.
El recorrido pasará por los templos de Lourdes y Las Monjas, y finalizará en la Catedral de Morelia, donde se vivirá una noche muy especial con:
🙏 La tradicional petición de posada
🎶 Música navideña en vivo
💡 El encendido especial de la Catedral
🌮 Antojitos y verbena para todos
Para que todo se lleve a cabo con seguridad, habrá cierres a la circulación:
Desde las 5:30 p. m., sobre Avenida Madero, desde la Calzada Fray Antonio de San Miguel hasta la Catedral.
Desde la medianoche del sábado, se cerrará el tramo de Morelos a Abasolo por el montaje del escenario.
🔀 Cruces con paso controlado en Madero:
Miguel Silva ↔ Juan José de Lejarza
Belisario Domínguez ↔ Fray Antonio de San Miguel
Morelos Norte ↔ Morelos Sur
Vasco de Quiroga ↔ Álvaro Obregón
Virrey de Mendoza ↔ Pino Suárez
🚗 Tip: Planea rutas alternas, sal con tiempo y sigue las indicaciones viales.
SHA