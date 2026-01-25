Todo lo que necesitas saber para tramitar tu divorcio administrativo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras cientos de parejas se preparan para unir sus vidas en las bodas colectivas del próximo 14 de febrero en Morelia y diversos municipios de Michoacán, otras ven en el divorcio administrativo una alternativa para cerrar ciclos de forma legal, rápida y sin acudir a juicio. Este trámite está disponible en la Oficialía Primera del Registro Civil de Morelia para quienes cumplan con ciertos requisitos establecidos por la ley.
La información fue difundida a través de un cartel informativo de la Oficialía Primera de Morelia, ubicada en la calle 20 de Noviembre No. 415, en el Centro Histórico de la capital michoacana.
En este documento se detallan los requisitos actualizados para el 2026, así como los costos y la posibilidad de recibir atención a domicilio.
Para poder acceder a este tipo de divorcio, las personas interesadas deben cumplir condiciones específicas: haber contraído matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, no tener hijos o que estos sean mayores de edad y no requieran pensión alimenticia, así como residir en la ciudad de Morelia si el matrimonio fue celebrado en otra entidad.
El trámite incluye presentar actas de nacimiento recientes, acta de matrimonio original, identificaciones oficiales, CURP, y un certificado médico que acredite la no gravidez, expedido por una institución pública.
Además de lo anterior, se solicita la presencia de dos testigos y, en caso de haber tenido hijos, se requiere presentar copia simple del acta de nacimiento de los mismos. Los derechos del trámite varían dependiendo del número de audiencias necesarias: una audiencia cuesta $4,055.00 y dos audiencias $2,965.00, según lo establecido por la propia oficialía para este 2026.
La Oficialía Primera del Registro Civil de Morelia ofrece este procedimiento con atención personalizada y opción a realizar el trámite desde casa, representando una opción accesible para quienes desean concluir un matrimonio en buenos términos.
rmr