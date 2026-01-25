Todo lo que necesitas saber para tramitar tu divorcio administrativo en Morelia

La información fue difundida a través de un cartel informativo de la Oficialía Primera de Morelia, ubicada en la calle 20 de Noviembre No. 415, en el Centro Histórico de la capital michoacana.

En este documento se detallan los requisitos actualizados para el 2026, así como los costos y la posibilidad de recibir atención a domicilio.

Para poder acceder a este tipo de divorcio, las personas interesadas deben cumplir condiciones específicas: haber contraído matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, no tener hijos o que estos sean mayores de edad y no requieran pensión alimenticia, así como residir en la ciudad de Morelia si el matrimonio fue celebrado en otra entidad.