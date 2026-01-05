Todo lo que debes saber sobre la Cabalgata de los Reyes Magos de esta noche en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 5 de enero, la capital michoacana se llenará de magia con la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, un desfile familiar que recorrerá las calles principales de Morelia con carros alegóricos, música y personajes que celebran la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar.

Las actividades iniciarán a las 5:00 de la tarde con una misa y la aparición de los Reyes Magos en el Santuario del Santo Niño de la Salud, ubicado sobre la avenida Acueducto. Una hora después, a las 6:00 pm, dará comienzo la cabalgata que avanzará en dirección al Centro Histórico de la ciudad, hasta llegar a la Catedral de Morelia.

El recorrido concluirá frente a la Catedral, donde, alrededor de las 7:30 pm, los Reyes Magos ofrecerán un mensaje a las familias asistentes, seguido de la bendición con la figura del Niño Jesús. Esta última actividad se convierte en uno de los momentos más emotivos del evento.