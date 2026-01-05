Todo lo que debes saber sobre la Cabalgata de los Reyes Magos de esta noche en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 5 de enero, la capital michoacana se llenará de magia con la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, un desfile familiar que recorrerá las calles principales de Morelia con carros alegóricos, música y personajes que celebran la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar.
Las actividades iniciarán a las 5:00 de la tarde con una misa y la aparición de los Reyes Magos en el Santuario del Santo Niño de la Salud, ubicado sobre la avenida Acueducto. Una hora después, a las 6:00 pm, dará comienzo la cabalgata que avanzará en dirección al Centro Histórico de la ciudad, hasta llegar a la Catedral de Morelia.
El recorrido concluirá frente a la Catedral, donde, alrededor de las 7:30 pm, los Reyes Magos ofrecerán un mensaje a las familias asistentes, seguido de la bendición con la figura del Niño Jesús. Esta última actividad se convierte en uno de los momentos más emotivos del evento.
Con el objetivo de facilitar la llegada de las familias al desfile, el Ayuntamiento anunció que los niños menores de 12 años podrán viajar gratis en al menos 11 rutas del transporte público, entre las 4:00 pm y las 10:00 pm. Además, se desplegará un operativo con más de 200 elementos de Policía Morelia para garantizar la seguridad vial y peatonal durante todo el evento.
Autoridades municipales invitan a la ciudadanía a acudir con tiempo, utilizar ropa cómoda y abrigadora, y mantener especial atención a niñas y niños. La Cabalgata de Reyes se ha consolidado como una de las tradiciones más esperadas en Morelia, al fomentar la convivencia y preservar la ilusión de los más pequeños.
rmr