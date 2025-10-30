Todo lo cute en un solo lugar: no te pierdas el Bazar Kawaii en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres amante del anime, la cultura pop japonesa y todo lo tierno, no puedes perderte el Bazar Kawaii, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre en el corazón de Morelia.

El evento tendrá lugar en La Suavecita, ubicado en Av. Madero Poniente #525, Colonia Centro, en un horario de 2:00 a 8:00 de la noche, con entrada totalmente libre.

Durante ambos días, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta de productos como merch de anime, accesorios, ilustraciones, snacks, bebidas, ropa temática, postres y artículos coleccionables. Además, habrá actividades para toda la familia en un ambiente seguro y lleno de color.