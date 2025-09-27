Todo listo para los festejos por natalicio de Morelos: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó este sábado una reunión de evaluación y preparación de los festejos cívicos del 30 de septiembre y el baile popular gratuito, que se realizará el día 29 frente a Catedral.

De manera específica, se revisaron aspectos turísticos, de protocolo, servicios públicos, seguridad y protección civil. Es fundamental mantener en todo momento el orden y la coordinación con diferentes niveles de gobierno, instó el alcalde Alfonso Martínez, a los titulares y directivos de diferentes dependencias ahí reunidos.

Para el día 29 se instalarán filtros de seguridad en los accesos al evento. La avenida Madero cerrará la circulación en el tramo comprendido entre la calle Abasolo y Morelos, para la instalación del escenario que dará espacio a los artistas que se presentarán.