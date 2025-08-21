Todo listo para Graphic Show en Ceconexpo; se esperan más de 3 mil asistentes

En entrevista para Radio Fórmula Michoacán, indicó que la industria gráfica, el diseño, la impresión y la comunicación visual son esenciales en todos los negocios y emprendimientos, por lo que esta expo permitirá acceder a recursos que normalmente se ven en las grandes ciudades, como son Guadalajara o la Ciudad de México.

Desde proveedores y soluciones a sus necesidades, indicó que en un solo espacio podrán encontrar a diseñadores gráficos para la elaboración de logos y marcas personales, a desarrolladores web, impresores, proveedores de maquinaria e insumos, entre otros, donde se podrá adquirir la herramienta y el talento necesario para impulsar los productos que hagan en las empresas.

En un horario de 11:00 a 19:00 horas, en las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), Ortiz Mora comentó que se tocarán diversos temas a través de las conferencias que se tienen agendadas, entre las que destacó la participación del director de Fujifilm México, Héctor Yáñez, con "La disrupción digital en la impresión", o el conversatorio sobre creatividad y relaciones públicas a cargo de Ramón Ramírez, director de Relaciones Públicas de Cinépolis y del Festival Internacional de Cine de Morelia, además de Adrián Rodríguez, de Illinois Hispanic Chamber of Commerce, sobre el uso de la inteligencia artificial en negocios creativos y pymes.