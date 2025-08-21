Todo listo para Graphic Show en Ceconexpo; se esperan más de 3 mil asistentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una expectativa de 10 millones de pesos como derrama económica y más de 3 mil visitantes, Graphic Show está listo para llegar a la capital michoacana el próximo 29 y 30 de agosto; impulsar el talento y a las empresas michoacanas, nacionales e internacionales dentro de la rama gráfica, de marketing y publicidad es el reto, destacó la directora general, Karen Ortiz Mora.
En entrevista para Radio Fórmula Michoacán, indicó que la industria gráfica, el diseño, la impresión y la comunicación visual son esenciales en todos los negocios y emprendimientos, por lo que esta expo permitirá acceder a recursos que normalmente se ven en las grandes ciudades, como son Guadalajara o la Ciudad de México.
Desde proveedores y soluciones a sus necesidades, indicó que en un solo espacio podrán encontrar a diseñadores gráficos para la elaboración de logos y marcas personales, a desarrolladores web, impresores, proveedores de maquinaria e insumos, entre otros, donde se podrá adquirir la herramienta y el talento necesario para impulsar los productos que hagan en las empresas.
En un horario de 11:00 a 19:00 horas, en las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), Ortiz Mora comentó que se tocarán diversos temas a través de las conferencias que se tienen agendadas, entre las que destacó la participación del director de Fujifilm México, Héctor Yáñez, con "La disrupción digital en la impresión", o el conversatorio sobre creatividad y relaciones públicas a cargo de Ramón Ramírez, director de Relaciones Públicas de Cinépolis y del Festival Internacional de Cine de Morelia, además de Adrián Rodríguez, de Illinois Hispanic Chamber of Commerce, sobre el uso de la inteligencia artificial en negocios creativos y pymes.
Con el tema de inteligencia artificial, Karen Ortiz resaltó que desde el año pasado se empezó a abordar el tema, donde muchos creen que la IA desplazará a los diseñadores, cuando en realidad es solo una herramienta que fortalece la creatividad y el talento de quienes realizan el trabajo.
Por lo que resaltó que las conferencias permitirán que los participantes conozcan más de cómo usar la inteligencia artificial en sus empresas, porque, además de ser una herramienta, también ayuda a reducir los tiempos de procesos y fortalecer la práctica.
rmr