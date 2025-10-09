Todo listo para el inicio del FICM 2025 este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con más de 20 años de trayectoria, el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) está por iniciar. Del 10 al 19 de octubre se proyectará una selección de lo mejor del cine nacional e internacional.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, este evento es uno de los más esperados del año. En su edición número 23, se espera la presencia de destacadas figuras del cine mundial, como la actriz francesa Juliette Binoche, la directora argentina Lucrecia Martel, la actriz y cineasta estadounidense Jodie Foster, y el reconocido cineasta iraní Jafar Panahi, entre otros invitados.