Todo listo en Morelia para el FICM 2025: ya puedes consultar la cartelera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La programación oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2025 (FICM) ya fue revelada este martes, lo que marca el inicio de la cuenta regresiva para uno de los eventos culturales más importantes del país. Las funciones comenzarán el próximo 9 de octubre y los boletos ya pueden adquirirse.
La venta de boletos será escalonada, liberándose para preventa en línea y en taquillas dos días antes de cada función, a partir de las 10:00 horas. El costo por boleto es de:
$100 pesos para funciones en Cinépolis Morelia Centro, Teatro Melchor Ocampo y Teatro Mariano Matamoros.
$176 pesos para funciones en Cinépolis VIP Las Américas Morelia.
También está disponible la Acreditación FICM 2025, que ofrece beneficios adicionales y paquetes de 6 o 11 boletos por $600 y $1,000 pesos respectivamente.
Los boletos podrán adquirirse en taquilla, kioscos de Cinépolis, la app y el sitio web www.cinepolis.com.
Las proyecciones se realizarán del 9 al 18 de octubre. La preventa para cada día inicia 48 horas antes.
Los boletos del Teatro Melchor Ocampo deben comprarse exclusivamente en taquilla de Cinépolis Morelia Centro.
PARA VER LA PROGRAMACIÓN COMPLETA DA CLIC ACÁ: CARTELERA FICM 2025
Las butacas no están numeradas, por lo que el ingreso será por orden de llegada.
Es indispensable estar sentado cinco minutos antes del inicio de la función para garantizar el lugar.
Si no se ocupa la butaca a tiempo, el acceso se cede a personas en fila de último minuto.
No hay cambios ni devoluciones si no se asiste a la función comprada.
rmr