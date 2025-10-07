Todo listo en Morelia para el FICM 2025: ya puedes consultar la cartelera

La venta de boletos será escalonada, liberándose para preventa en línea y en taquillas dos días antes de cada función, a partir de las 10:00 horas. El costo por boleto es de:

$100 pesos para funciones en Cinépolis Morelia Centro, Teatro Melchor Ocampo y Teatro Mariano Matamoros.

$176 pesos para funciones en Cinépolis VIP Las Américas Morelia.

También está disponible la Acreditación FICM 2025, que ofrece beneficios adicionales y paquetes de 6 o 11 boletos por $600 y $1,000 pesos respectivamente.

Los boletos podrán adquirirse en taquilla, kioscos de Cinépolis, la app y el sitio web www.cinepolis.com.