Todo listo: desfile de la Revolución Mexicana en Morelia iniciará a las 10:00 h

CORTESÍA
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el registro de 3 mil 100 personas en 27 contingentes, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) se declara lista para celebrar el desfile cívico deportivo del 20 de noviembre, conmemorativo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

En este evento, organizado en sinergia con dependencias e instituciones estatales y municipales, estarán presentes alumnas y alumnos, personal administrativo y docentes de organizaciones educativas de los diferentes niveles, dependencias de los tres niveles de gobierno, así como asociaciones de diversas disciplinas deportivas.

CORTESÍA

La salida está programada a las 10:00 horas en el Jardín de Villalongín, para trasladarse sobre la avenida Madero y finalizar en el monumento a Lázaro Cárdenas. Tendrá un recorrido de 2.6 kilómetros, con una duración aproximada de una hora y media.

CORTESÍA

Al finalizar, ese día se entregará el Premio Estatal de Deporte 2025 a la patinadora michoacana Naim Bucio Martínez, así como a la Asociación Michoacana de Judo en el apartado de Protección o Impulso a la Práctica de los Deportes.

