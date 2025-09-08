Tocaron y entraron a robar: así asaltaron una casa en Morelia [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una denuncia ciudadana difundida en redes sociales expuso un robo con violencia ocurrido este lunes 8 de septiembre de 2025, en una vivienda ubicada en la colonia Lomas del Tecnológico de la ciudad de Morelia.

De acuerdo con el testimonio publicado en la página Revolución Social, cinco personas armadas, junto con un chofer que los transportaba en un vehículo y una motocicleta, irrumpieron en el domicilio en busca de dinero. Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad del vecindario.

“Venían armados y buscaban dinero. Uno de ellos no llevaba cubrebocas y quedó grabado en video cuando tocaron la puerta; al abrir, entraron de inmediato”, relató la denunciante.

Según el testimonio, el robo sí se consumó, aunque no se especificó el monto sustraído ni otros objetos afectados. Las víctimas —una mujer y su pareja— lograron escapar del lugar, mientras que los agresores huyeron tras cometer el delito.