Toca Consejo Técnico: el Zoo de Morelia tiene plan para los más peques

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo viernes 26 de septiembre, día en que se suspenderán clases por Consejo Técnico Escolar, el Zoológico de Morelia invita a las familias a inscribir a sus hijos e hijas al taller “Un Día en el Aula Viva”.

La actividad está dirigida a niñas y niños que deseen pasar una jornada llena de aprendizaje, contacto con la naturaleza y dinámicas divertidas, guiadas por personal educativo del parque.

El horario será de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, con un costo de recuperación de 300 pesos. El Zoológico recordó que existe descuento para hermanos, fomentando la participación familiar.