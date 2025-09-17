Toca Consejo Técnico: el Zoo de Morelia tiene plan para los más peques
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo viernes 26 de septiembre, día en que se suspenderán clases por Consejo Técnico Escolar, el Zoológico de Morelia invita a las familias a inscribir a sus hijos e hijas al taller “Un Día en el Aula Viva”.
La actividad está dirigida a niñas y niños que deseen pasar una jornada llena de aprendizaje, contacto con la naturaleza y dinámicas divertidas, guiadas por personal educativo del parque.
El horario será de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, con un costo de recuperación de 300 pesos. El Zoológico recordó que existe descuento para hermanos, fomentando la participación familiar.
Para mayores informes e inscripciones, se puede contactar al área educativa a los números:
📞 443 299 3610
📞 443 492 7640
“Un Día en el Aula Viva” busca ofrecer una alternativa recreativa y formativa durante los días sin clases, integrando valores de conservación, respeto animal y convivencia.
SHA