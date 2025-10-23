Titerelia 2025 traerá a Morelia magia, arte y títeres del mundo del 29 de noviembre al 7 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ciudad de Morelia volverá a llenarse de imaginación, cultura y arte escénico con la llegada de Titerelia, el Festival Internacional de Títeres de Morelia 2025, que se celebrará del 29 de noviembre al 7 de diciembre con la participación de 17 compañías de distintas partes del mundo.

La información se difundió a través de redes sociales y canales oficiales del evento, en donde se dio a conocer que esta edición contará con 43 actividades y 36 funciones de títeres, presentadas por agrupaciones provenientes de Argentina, Colombia, El Salvador, España, Perú, Portugal y México.

Este festival forma parte del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos PROFEST 2025, y es una de las iniciativas culturales más reconocidas del estado, al reunir compañías titiriteras internacionales, proyectos locales y públicos de todas las edades en teatros, foros independientes, escuelas y espacios públicos de Morelia.

A lo largo de sus ediciones anteriores, Titerelia se ha consolidado como una plataforma para promover el arte escénico dirigido a niñas, niños y familias, pero también como un espacio de formación artística, intercambio cultural y preservación del teatro de títeres como una expresión viva y contemporánea.

Aunque aún no se ha dado a conocer el programa completo, se espera que, como cada año, las funciones lleguen a colonias, plazas, comunidades, así como recintos culturales del centro de la capital michoacana.

El festival incluye, además de funciones teatrales, talleres, conversatorios y presentaciones especiales.