Titanides Michoacán ofrecerán exhibición de natación artística en Morelia

Titanides Michoacán ofrecerán exhibición de natación artística en Morelia
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo sábado 13 de septiembre de 2025, el equipo Titanides Michoacán presentará una exhibición de natación artística en la Alberca Olímpica “Medallistas Paralímpicos” del Complejo Deportivo Morelos-INDECO.

La demostración comenzará a las 6:00 de la tarde y reunirá a nadadoras michoacanas que mostrarán rutinas de precisión, fuerza y sincronización dentro del agua, disciplina antes conocida como nado sincronizado.

La exhibición tiene como objetivo impulsar el interés por la natación artística en Michoacán, además de dar visibilidad al esfuerzo y disciplina de las atletas locales, quienes a través de sus rutinas demostrarán la elegancia y complejidad de este deporte acuático.

La entrada es libre para quienes deseen asistir y apoyar a las atletas en esta exhibición.

