Tiripetío dará el Grito de Independencia con verbena y desfile patrio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tenencia de Tiripetío celebrará sus festejos patrios con el tradicional Grito de Independencia y un desfile por las calles principales, eventos en los que se espera la asistencia de más de 700 personas, informó Juan Carlos Calvillo González, jefe de tenencia.
En entrevista, la autoridad auxiliar detalló que este lunes 15 de septiembre se instalará una verbena popular en la plaza principal, cuyas actividades iniciarán a las 18:00 horas.
Añadió que estas celebraciones se realizan gracias a la voluntad de la comunidad y a las cooperaciones de los habitantes.
El jefe de tenencia subrayó que la Policía Morelia brindará resguardo, con el objetivo de que las actividades transcurran en orden y seguridad.
Asimismo, anunció que el martes 16 de septiembre se llevará a cabo un acto cívico y, posteriormente, el tradicional desfile, en el que participarán habitantes de la zona, centros escolares, así como autoridades civiles y agrarias.
Para estas actividades, comentó que se espera nuevamente la asistencia de más de 700 personas, ya que también se suman habitantes de las 14 localidades que integran la tenencia.
