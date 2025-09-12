Tiripetío dará el Grito de Independencia con verbena y desfile patrio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tenencia de Tiripetío celebrará sus festejos patrios con el tradicional Grito de Independencia y un desfile por las calles principales, eventos en los que se espera la asistencia de más de 700 personas, informó Juan Carlos Calvillo González, jefe de tenencia.

En entrevista, la autoridad auxiliar detalló que este lunes 15 de septiembre se instalará una verbena popular en la plaza principal, cuyas actividades iniciarán a las 18:00 horas.