¿Tienes un familiar desaparecido? Habrá jornada de toma de ADN en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán llevará a cabo una jornada de toma de muestras de ADN para familiares de personas desaparecidas los días 29 y 30 de enero de 2026, en el Colegio de Morelia.
La jornada estará dirigida a familiares directos —padres, madres, hijos o hermanos— de personas no localizadas en la región Morelia–Tarímbaro.
El objetivo es integrar estas muestras al banco genético nacional para apoyar las labores de identificación. El jueves 29 la atención será de 10:00 a 18:00 horas, mientras que el viernes 30 se atenderá de 09:00 a 18:00 horas.
De acuerdo con la convocatoria emitida por la comisión a través de redes sociales, no es necesario presentar una denuncia previa para participar en esta jornada.
El servicio es completamente gratuito, confidencial y de acceso abierto para quienes cumplan con los requisitos de parentesco.
La sede será en el Colegio de Morelia, antes llamado Poliforum Centro de Innovación Social, ubicado en avenida Guadalupe Victoria #2225, en la colonia Loma Bonita. El lugar contará con personal capacitado para orientar a los asistentes sobre el proceso de toma de muestra.
rmr