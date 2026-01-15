¿Tienes un familiar desaparecido? Habrá jornada de toma de ADN en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán llevará a cabo una jornada de toma de muestras de ADN para familiares de personas desaparecidas los días 29 y 30 de enero de 2026, en el Colegio de Morelia.

La jornada estará dirigida a familiares directos —padres, madres, hijos o hermanos— de personas no localizadas en la región Morelia–Tarímbaro.

El objetivo es integrar estas muestras al banco genético nacional para apoyar las labores de identificación. El jueves 29 la atención será de 10:00 a 18:00 horas, mientras que el viernes 30 se atenderá de 09:00 a 18:00 horas.