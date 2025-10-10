¿Tienes planes hoy? Checa el pronóstico del clima para este viernes en Morelia
CYNTHIA ARROYO
Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes, el clima en la capital michoacana se presentará con condiciones variables, iniciando con niebla matutina y una temperatura de aproximadamente 17°C.

Según el portal especializado, por la tarde se prevé lluvia débil acompañada de cielo parcialmente nublado, con temperaturas que alcanzarán los 21°C.

Durante la noche regresará la niebla y se espera un descenso térmico cercano a los 16°C.

Los vientos soplarán desde el Sureste a lo largo del día, con una velocidad promedio de 5 km/h. La probabilidad de lluvia será más alta alrededor de las 14:00 horas, con un 60% de posibilidad de precipitaciones ligeras.

