¿Tienes plan para el sábado? Videomapping y DJs gratis en el centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si te gusta el arte, la tecnología y las experiencias visuales únicas, este sábado tienes una cita en Plaza Valladolid, donde la ciudad se llenará de luz y sonido con una noche especial de videomapping.
A las 9:00 de la noche, la fachada del Templo y Ex Convento Franciscano se convertirá en pantalla gigante para proyectar las obras seleccionadas del Festival Internacional de Videoarte de Morelia, en su edición de clausura.
Se trata de piezas visuales creadas especialmente para este tipo de proyección, donde el edificio cobra vida con luces, animaciones y música.
🎧 Además, el ambiente estará acompañado por los DJs Green House, quienes pondrán ritmo a la noche mientras se proyectan cinco contenidos audiovisuales con la presencia de los artistas que los crearon.
El evento se suma a la vibrante atmósfera que vive la ciudad en octubre, justo cuando Morelia se prepara para el Día de Muertos con actividades culturales por todo el centro histórico.
Este espectáculo, inaugurado en 2016, ha sido diseñado para resaltar el patrimonio material e inmaterial del estado: su historia, gastronomía, arquitectura, artesanías, música y festividades. Todo ello proyectado sobre la majestuosa fachada de cantera rosa del Templo y Ex Convento Franciscano de San Buenaventura, uno de los edificios coloniales más emblemáticos de Morelia.
El Centro Histórico de Morelia, declarado UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, recibe así un impulso que atrae tanto a turistas como a habitantes locales.
Dividido en seis temporadas temáticas, el espectáculo de 15 a 20 minutos adapta sus proyecciones a fechas significativas como la primavera, las Fiestas Patrias o la tradicional celebración del Día de Muertos.
El show moreliano no tiene nada que envidiar a las grandes capitales culturales del mundo. Su calidad visual está a la altura de los videomappings presentados en lugares icónicos como el Coliseo de Roma, la Plaza Roja de Moscú o los espectáculos inaugurales de los Juegos Olímpicos de Río 2016. En todos estos casos, la tecnología Panasonic ha sido protagonista.
SHA