¿Tienes plan para el sábado? Videomapping y DJs gratis en el centro de Morelia

Este espectáculo, inaugurado en 2016, ha sido diseñado para resaltar el patrimonio material e inmaterial del estado: su historia, gastronomía, arquitectura, artesanías, música y festividades. Todo ello proyectado sobre la majestuosa fachada de cantera rosa del Templo y Ex Convento Franciscano de San Buenaventura, uno de los edificios coloniales más emblemáticos de Morelia.

El Centro Histórico de Morelia, declarado UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, recibe así un impulso que atrae tanto a turistas como a habitantes locales.

Dividido en seis temporadas temáticas, el espectáculo de 15 a 20 minutos adapta sus proyecciones a fechas significativas como la primavera, las Fiestas Patrias o la tradicional celebración del Día de Muertos.

Un espectáculo con estándar internacional

El show moreliano no tiene nada que envidiar a las grandes capitales culturales del mundo. Su calidad visual está a la altura de los videomappings presentados en lugares icónicos como el Coliseo de Roma, la Plaza Roja de Moscú o los espectáculos inaugurales de los Juegos Olímpicos de Río 2016. En todos estos casos, la tecnología Panasonic ha sido protagonista.

