¿Tienes mascota? Vacúnala gratis en jornada antirrábica este sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 13 de septiembre, se llevará a cabo una campaña de vacunación antirrábica gratuita en la ciudad de Morelia, organizada con el objetivo de proteger la salud de perros y gatos, así como prevenir riesgos en la salud pública.

La jornada se realizará en el domicilio ubicado en Fray Sebastián de Aparicio #1275, colonia Ejidal Issac Arriaga, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Se invita a las y los dueños de mascotas a acudir con sus animales de compañía, llevando a los perros con correa y bozal si es necesario, y a los gatos en transportadora o caja segura, para facilitar la atención y evitar incidentes.