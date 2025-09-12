¿Tienes mascota? Vacúnala gratis en jornada antirrábica este sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 13 de septiembre, se llevará a cabo una campaña de vacunación antirrábica gratuita en la ciudad de Morelia, organizada con el objetivo de proteger la salud de perros y gatos, así como prevenir riesgos en la salud pública.
La jornada se realizará en el domicilio ubicado en Fray Sebastián de Aparicio #1275, colonia Ejidal Issac Arriaga, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
Se invita a las y los dueños de mascotas a acudir con sus animales de compañía, llevando a los perros con correa y bozal si es necesario, y a los gatos en transportadora o caja segura, para facilitar la atención y evitar incidentes.
La vacunación antirrábica es una medida segura, gratuita y obligatoria para prevenir brotes de rabia, una enfermedad mortal tanto para animales como para humanos.
Esta actividad es promovida por la Secretaría de Salud de Michoacán, en conjunto con la organización Hermano Animal A.C. y SHIAM, como parte de las acciones de bienestar animal en la capital michoacana.
SHA