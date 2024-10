¿Tienes adeudo de impuestos? El Ayuntamiento de Morelia aplicará ”borrón y cuenta nueva”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la décima sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Morelia, realizada en el Colegio de Morelia debido al cierre de la Ciudad Administrativa tras movilizaciones recientes, se aprobó un acuerdo para la condonación de recargos y multas generadas por omisión en el pago oportuno de contribuciones. La medida beneficiará a los contribuyentes que adeuden impuestos prediales, licencias de construcción, de operación y anuncios publicitarios, así como a quienes enfrentan sanciones por infracciones a reglamentos municipales. Esta condonación aplicará durante todo el mes de noviembre.

El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que se eliminarán al 100 por ciento de las multas y recargos de contribuciones omitidas.

“Es una oportunidad para que los ciudadanos se pongan al corriente. Sabemos que muchos no pagaron sus impuestos no porque no quisieran, sino porque no tenían los recursos, y ahora sus deudas han crecido. Este es un llamado a aprovechar este borrón y cuenta nueva”, comentó el edil.

Además, subrayó que las compañías publicitarias con anuncios espectaculares también podrán beneficiarse de esta condonación, y advirtió que aquellos que no regularicen su situación en noviembre verán retirados sus anuncios en diciembre.

Joanna Moreno, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia, explicó que la promoción del Buen Fin no solo abarcará anuncios publicitarios, sino también licencias de construcción. Moreno detalló que muchos de los anuncios espectaculares han acumulado recargos por no haber sido revalidados anualmente, generando deudas que, en algunos casos, superan los 4 millones de pesos.

“Lo que haremos es aplicar la prescripción de las deudas anteriores a 2019, eliminando completamente esas multas y cobrando únicamente lo correspondiente de los últimos cinco años”, mencionó.

Los anuncios publicitarios y las licencias de construcción que no han sido regularizadas también serán objeto de estos descuentos. Se estima que existen más de mil 500 anuncios espectaculares en la ciudad que no han pagado su revalidación en años, muchos de ellos pertenecientes a grandes empresas como bancos, tiendas de conveniencia, y agencias automotrices.

Además, se aplicará un 90 por ciento de descuento en las infracciones relacionadas con construcciones sin licencia o que no cumplan con los permisos correspondientes.

Moreno instó a los ciudadanos que han realizado obras sin licencias a regularizar su situación, aclarando que los descuentos aplicarán durante noviembre para que puedan poner en orden su documentación.

Los contribuyentes de Morelia podrán beneficiarse de la condonación no solo en el impuesto predial y anuncios publicitarios, sino también en otros impuestos como licencias de funcionamiento, derechos de piso, revalidación de permisos y más. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que aprovechen estos descuentos antes del 30 de noviembre, ya que posteriormente no habrá nuevas prórrogas ni oportunidades similares.

RYE