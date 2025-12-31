Tianguis vacíos en fiestas decembrinas: “la gente se va a los centros comerciales”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pequeño tianguis está vacío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puestos se enfilan sobre la avenida Loma de la Cantera, en un fraccionamiento al oriente de la ciudad, donde, pese a las fiestas de fin de año, la ausencia de gente es notoria:

“Las personas se van a las tiendas grandes, no sé, a lo mejor por vanidad o por las tarjetas de crédito”, dice don Juan, vendedor de aguacate.

El señor, que lleva gafas oscuras, mete sus manos al mandil azul y con humor suelta:

“Quieren ayudar más al rico que al jodido”.

Su puesto es pequeño, pero con varias montañas del fruto denominado “oro verde”. Lo ofrece a 25 pesos el kilo mediano y a 30 pesos el grande. Asegura que, aunque en las grandes cadenas el mediano cuesta 35, la gente prefiere comprar ahí.