Tianguis vacíos en fiestas decembrinas: “la gente se va a los centros comerciales”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pequeño tianguis está vacío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puestos se enfilan sobre la avenida Loma de la Cantera, en un fraccionamiento al oriente de la ciudad, donde, pese a las fiestas de fin de año, la ausencia de gente es notoria:
“Las personas se van a las tiendas grandes, no sé, a lo mejor por vanidad o por las tarjetas de crédito”, dice don Juan, vendedor de aguacate.
El señor, que lleva gafas oscuras, mete sus manos al mandil azul y con humor suelta:
“Quieren ayudar más al rico que al jodido”.
Su puesto es pequeño, pero con varias montañas del fruto denominado “oro verde”. Lo ofrece a 25 pesos el kilo mediano y a 30 pesos el grande. Asegura que, aunque en las grandes cadenas el mediano cuesta 35, la gente prefiere comprar ahí.
Además, señala que en los tianguis la mayoría de los clientes regatea.
“Sí, claro, porque aquí a nosotros, a los tianguistas, casi todo el mundo nos regatea el precio y en el centro comercial, si te faltan 50 centavos, no te llevas las piezas”.
Aunque es 31 de diciembre y muchas personas hacen sus últimas compras del año en supermercados o mercados centrales, sobre esta avenida apenas se acercan algunos vecinos por medio kilo de cebolla, zanahoria o manzana. Más adelante, hay un puesto con carne de res y otro con chicharrón, arroz o frijoles.
“La mayoría de la gente, casi el 100 por ciento, se va al centro en vez de venir al tianguis”, agrega don Juan.
Don Chelo, acompañado de su hijo en el puesto de verduras, comenta que la situación económica es complicada:
“A la gente le gusta más ir a los centros comerciales. A lo mejor allá encuentran cosas que aquí no”.
Luego añade que ellos no tienen las "ofertas" ni la "propaganda" que manejan las grandes cadenas.
En ese sentido, don Juan remata:
“Hay productos en rebaja, y eso es algo contra lo que no podemos competir. El poco dinero que ganamos se va en mercancía y en sostener a la familia. Aparte ya ves que todos te dan créditos, te dan tarjetas… y pues desgraciadamente nosotros en el tianguis no podemos hacer eso”.
