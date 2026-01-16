Tianguis de Morelia: décadas de historia y resistencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia existen alrededor de 180 tianguis distribuidos tanto en la ciudad como en las tenencias; algunos de ellos cuentan con una antigüedad de más de seis décadas. A pesar del paso del tiempo, estos espacios de comercio local continúan vigentes en el municipio, ya que no sólo se adaptan a los productos de temporada, sino que también resisten ante factores como la baja afluencia, la crisis económica e incluso contingencias.
La palabra tianguis proviene del náhuatl tianquiz(tli), término que hace referencia a espacios de intercambio comercial y cultural que se remontan a la época prehispánica. En la capital michoacana pueden encontrarse en distintas zonas, donde —entre lonas, cajas, mantas y una amplia variedad de productos— comerciantes se instalan por algunas horas, prácticamente todos los días en diferentes calles para ofrecer sus mercancías.
En entrevista para MIMORELIA.COM, David Fuentes, secretario general de la Asociación de Comerciantes Organizados Acueducto, que de manera formal se instalan desde hace más de una década en la avenida Pedregal y en la calle Gardenia de la colonia Las Flores, compartió que en estos tianguis se ha detectado una baja afluencia en comparación con años anteriores.
“Los mercados son uno de los reflejos de la economía de la ciudad, del estado y también del país; la baja afluencia creo que se viene detectando desde hace cuatro años, en los que las ventas han disminuido no sólo en Morelia, también en otros municipios (...)”, señaló.
Indicó que, si bien existen temporadas con menos ventas —como la cuesta de enero y el regreso a clases, cuando las familias enfrentan gastos importantes—, también consideró que no se puede dejar de lado que muchos salarios son bajos, por lo que en muchas ocasiones las familias morelianas, así como estudiantes foráneos, compran únicamente lo necesario.
“Nosotros estamos en las colonias y llevamos, ahora sí que al pie de la casa, todo tipo de productos. Seguimos haciendo nuestra lucha y trayendo productos de calidad. Pero también, para tener mejores ventas, deben de haber mejores salarios”, puntualizó.
Por otra parte, durante un sondeo realizado por MIMORELIA.COM, comerciantes de distintos tianguis, como los que se instalan en la Calzada del Panteón, la avenida Pedregal y las inmediaciones del Mercado Independencia, compartieron su perspectiva ante la baja afluencia que han llegado a percibir.
“Mire, la verdad sí hemos tenido menos ventas, pero como todos, hay temporadas donde nos va mejor, como en Reyes y Navidad. Lo importante es seguir haciéndole la lucha (...)”, destacó el señor Toño.
En tanto, la señora Chela, quien lleva más de 20 años como comerciante, señaló que aunque sus jornadas comienzan desde las 5 de la mañana y algunos días registra menos ventas, no se deben olvidar momentos en los que la situación fue aún más complicada, como durante la contingencia sanitaria por Covid-19.
“A lo mejor muchos sí podemos estar de acuerdo en que hay menos clientes en algunos tianguis, pero nada como lo de la cuarentena, que duró meses. Ahí sí de plano ni lo de la inversión (...)”, recalcó.
En este mismo tema, otra comerciante —quien prefirió no compartir su nombre— resaltó que, desde su perspectiva, hay puestos que suelen mantener mejores ventas que otros (dependiendo de los productos que ofrecen); sin embargo, coincidió en que desde el periodo 2020-2022 las ganancias no han vuelto a ser las mismas.
“Quién sabe si sea consecuencia de la llamada pandemia, pero sí, las ventas no son iguales. Además, los salarios no son buenos y todo está subiendo. Ahora sí que hay de todo (...)”, concluyó.
Para finalizar, otro comerciante recalcó que en su familia llevan años dedicándose a la venta en los tianguis, por lo que aseguró que siempre habrá situaciones que deban superar. Y recalcó que ya sea por la crisis económica o por cualquier otra circunstancia que se llegue a presentar, los comerciantes seguirán instalándose en los tianguis, por lo que su puesto de elotes permanecerá “mientras Dios le preste vida”.
Entre flores, verduras y pacas, las y los comerciantes reiteraron a MIMORELIA.COM que, además de requerir apoyos gubernamentales para este sector a nivel nacional, el respaldo principal proviene de la población al hacer su “mandado” en estos espacios de comercio local, que continúan resistiendo y adaptándose al paso de los años.
