Tianguis de Morelia: décadas de historia y resistencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia existen alrededor de 180 tianguis distribuidos tanto en la ciudad como en las tenencias; algunos de ellos cuentan con una antigüedad de más de seis décadas. A pesar del paso del tiempo, estos espacios de comercio local continúan vigentes en el municipio, ya que no sólo se adaptan a los productos de temporada, sino que también resisten ante factores como la baja afluencia, la crisis económica e incluso contingencias.

La palabra tianguis proviene del náhuatl tianquiz(tli), término que hace referencia a espacios de intercambio comercial y cultural que se remontan a la época prehispánica. En la capital michoacana pueden encontrarse en distintas zonas, donde —entre lonas, cajas, mantas y una amplia variedad de productos— comerciantes se instalan por algunas horas, prácticamente todos los días en diferentes calles para ofrecer sus mercancías.